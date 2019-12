Elmas “re” dei social, dopo il…gol ha spopolato e si candida con l’Inter

Elmas festeggiatissimo sui social

Il 6 gennaio si ricomincia, c’è l‘Inter al San Paolo, poi seguiranno altre sfide. Elmas vorrà esserci, magari anche da titolare, per ricominciare a vibrare come col Sassuolo, per rincorrere pure l’aria e offrire un po’ di sana gioventù ad una squadra di veterani che ha bisogno anche d’alimentarsi di rinnovate motivazioni per ricominciare. Elmas, 14 presenze e un gol abusivo all’attivo, si mette in fila. Ha già ottimi propositi per il suo 2020. Fonte: CdS