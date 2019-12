Il saluto con qualche lacrima di Katia Ancelotti: «Buona fortuna e a presto»

Goodbye and good luck. Arrivederci a presto e in bocca al lupo per la nuova esperienza. Con qualche lacrima, sì, ma con la certezza di aver vissuto per un anno e mezzo una città che li ritroverà spesso. Katia Ancelotti, la figlia di Carletto, e Mino Fulco, suo marito nonché collaboratore tecnico del nuovo allenatore dell’Everton, hanno salutato gli amici napoletani più cari domenica, in occasione di una cena natalizia. Location speciale, quella prediletta da papà Carlo: Noro, ristorante di Posillipo che l’ex allenatore azzurro e nuovo manager dei Toffees amava più degli altri. A organizzare la serata, speciale anche perché a cavallo delle feste di Natale, è stata Katia in persona: affezionatissima a Napoli, lei; decisamente colpita dall’esperienza nonché pronta a seguire Mino a Liverpool con un bagaglio pieno di ricordi. Più o meno cinquanta, gli ospiti intrattenuti dallo chef Enzo e dall’anfitrione Antonio: baci, abbracci e discorsi. E chissà, magari ci si ritroverà da avversari in Europa, in coppa, però in futuro: per il momento Katia e Mino, originario della provincia di Caserta, continueranno a frequentare Napoli da amici. Cari. Fonte e foto CdS