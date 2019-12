La moviola – Al Napoli manca un rigore, Valeri al Var non ha visto. Chiffi insufficiente

Solita partita per Chiffi: magari parte anche con il piede giusto, magari dà l’impressione di tenerla in pugno, poi si perde in un bicchier d’acqua, un episodio talmente semplice che diventa disarmante. Grosse responsabilità le ha anche Valeri al VAR, come si può considerare non un «chiaro errore» quell’abbraccio di Locatelli su Hysaj è un mistero: il giocatore neroverde mette entrambe le braccia attorno all’avversario che sta cercando di saltare, ostacolandolo. Hysaj non riesce a saltare, ci stava il rigore e Valeri aveva l’obbligo di chiamare il collega all’OFR. Rischia molto Mario Rui, come riporta il CdS, quando interviene con foga spropositata su Muldur: il giallo è il minimo della pena. Ok la rete di J. Traore: arriva da dietro al momento del cross di Locatelli. Giusto annullare quella di Callejon: oltre Kyriakopoulos sul cross di Insigne.