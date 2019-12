Il Mattino vede in difesa due top e due flop

DI LORENZO 6 Ci mette il fisico e la voglia. Questo è poco ma sicuro e nel disastro totale del Napoli le sue prestazioni sono oasi del deserto. Dalla sua parte pochi pericoli, ma non può bastare per questa squadra. Nella ripresa Gattuso lo dirotta al centro per sostituire Luperto rimasto a fare la doccia prima del tempo.

MANOLAS 6 Il veterano nella coppia. Ci mette personalità e infatti dalle sue parti non si vede nessuno. Fisico imponente ma anche piedi buoni per impostare la manovra. Uno dei pochi a salvarsi nel disastro generale, ma da lì dietro non è che possa poi fare chissà che tipo di miracolo per risollevare le sorti azzurre.

LUPERTO 5 Appena un tempo al posto di Koulibaly infortunato: Caputo gli gira attorno che è un piacere e dopo 45’ Gattuso lo tiene negli spogliatoi. Non esattamente una serata da incorniciare perché anche da punto di vista della fase di impostazione non è mai di grande aiuto per i compagni di squadra.

MARIO RUI 5 Subito protagonista in positivo con un colpo di testa decisivo. Purtroppo si tratta di un intervento difensivo, e per fortuna del Napoli è provvidenziale sulla linea a sventare un gol praticamente fatto. Si perde Traoré sul gol del vantaggio e dal quel momento gioca col freno a mano tirato per tutta la gara.