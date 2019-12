Auriemma: “Locatelli abbraccia Hysaj, la VAR doveva segnalare”

Il giornalista Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Si Gonfia La Rete: “Locatelli abbraccia Hysaj, ora si parla di intensità. Non dobbiamo diventare ridicoli, se Cesari, arbitro per tanti anni, dice che quello è un fallo, è fallo. La VAR doveva segnalarla all’arbitro in campo. Quello delle curve è un argomento che mi sta a cuore, se il Napoli ieri ha vinto è successo anche per la spinta dei tifosi. I gruppi organizzati hanno nel sangue la capacità di trasmettere emozioni a un calciatore, a Napoli si sta esagerando. Non è possibile che se io mi sposto dal mio posto per 3-4 minuti mi multano e poi mi daspano. Ma stiamo scherzando? Mi sembra fatto apposta per punire i tifosi del Napoli, ieri la curva dell’Atalanta mica aveva i posti assegnati. Voglio capire perché col Napoli si stanno accanendo in questo modo”.