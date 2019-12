Il Giorn. di Napoli – A. Sacco: “Il Napoli Under 15 dopo la sosta vorrà tornare a correre”

La sosta per il Natale ma anche per i vari tornei che riguarderanno la nazionale Under 15, sono un vero toccasana per il Napoli 2005 di Sorano, che nelle ultime settimane è apparso non al massimo sul piano dei risultati. Il pari di Lecce e la sconfitta nello scontro diretto di Frosinone, hanno dimostrato un calo fisiologico, che a quest’età ci può stare. Contro i frusinati, tra l’altro approccio non dei migliori viste le due reti nei primi minuti e su calcio da fermo, aspetto inusuale degli azzurrini. Dopo la pausa per le festività il tecnico dei partenopei si aspetta un pronto riscatto a cominciare dalla trasferta sul campo del Crotone, il 10 Gennaio, fanalino di coda. Sulla carta miglior partita per ritrovare i tre punti, ma a questi livelli ogni sfida andrà affrontata nel migliore dei modi per ritrovare quella continuità che è mancata ma comunque per una categoria nuova fa sempre esperienza. Il Napoli Under 15 comunque è al terzo posto, non distante dalle prime posizioni, tempo c’è per ritrovare di nuovo se stessi.

Alessandro Sacco