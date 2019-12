De Zerbi: “Non riusciamo a crescere come squadra!”

Roberto De Zerbi è livido per l’ennesima beffa. «Dispiace molto. E’ un anno e mezzo che dico queste cose. Se vogliamo fare un salto di qualità serve altro. Questo vuol dire che nel primo tempo dovevamo stare 3-0. Qua non bisogna accontentarsi, ma lo dico per tutto l’ambiente: ci siamo dentro tutti, dal magazziniere alla società».