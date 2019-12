Il mercato di Gennaio è alle porte e la società azzurra non vuole farsi cogliere impreparato per fare un mercato importante. Il collega de “il Roma” Giovanni Scotto aggiorna in tempo reale su twitter. “Il #Napoli fa sul serio per #Politano, che Gattuso allenerebbe volentieri. Possibile lo scambio di prestiti con #Llorente all’#Inter. L’arrivo di Politano può liberare #Callejon già nella prossima sessione di mercato: ha un’offerta dal Dalian di Hamsik e Benitez”.

La Redazione