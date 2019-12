Ghoulam verso il Marsiglia, Gattuso punta un suo “pupillo”

Praticamente non si è più ripreso dal doppio infortunio che gli ha sconvolto la carriera. Faouzi Ghoulam non offre più le garanzie fisiche di un tempo e a Napoli pare ormai “chiuso” da Mario Rui. Per questo potrebbe continuare la sua avventura calcistica altrove. E, stando a quanto si legge su La Repubblica, l’altrove potrebbe essere la Ligue 1, precisamente il Marsiglia. Al suo posto Gattuso vorrebbe Ricardo Rodriguez, terzino sinistro del Milan già allenato da Ringhio. In questo momento lo svizzero è chiuso da Theo Hernandez sulla fascia e contro l’Atalanta, ieri, ha giocato soltanto il primo tempo.