Mercato in attacco: si lavora alla ricerca di un esterno

Si lavora anche per l’attacco dove Gattuso vorrebbe un esterno in più per alternare Insigne, Lozano e Callejon. Dal momento che con il tridente di Ringhio bastano due punte centrali (Milik e Mertens), Llorente potrebbe essere di troppo e allora diventerebbe lui la pedina di scambio ideale per arrivare a Matteo Politano. L’intesa di massima tra Napoli e Inter c’è già, perché Conte vorrebbe tanto un’altra punta fisica da affiancare a Lukaku mentre Gattuso è alla ricerca di un esterno rapido da mettere sulla fascia. La formula studiata è quella del prestito per 6 mesi. Il tutto sempre al netto degli eventuali rinnovi di Callejon e Mertens. Con entrambi la trattativa non è facilissima, ma l’intenzione da parte del Napoli è quella di provare a convincere almeno il belga con un prolungamento per altre due stagioni alle stesse cifre attuali (4 milioni all’anno). Intanto dalla Germania c’è il Borussia Dortmund che tenta Dries anche se al momento contatti ufficiali non ce ne sono stati. Solo da febbraio in poi, infatti, il belga sarà libero di trattare con un altro club e trovare un accordo a partire da giugno 2020. Fonte: Il Mattino