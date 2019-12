Calemme, AS: “Callejon ci tiene alla maglia. La volontà è rinnovare, ma non c’è l’accordo”

Mirko Calemme, giornalista di AS, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “Callejon è molto timido, non riesce a dimostrare tutto ciò che prova per Napoli. Ci tiene alla maglia, non ha la testa altrove, lo dimostra l’esultanza di ieri. Per la prima volta in 7 anni si avrebbe un sostituo vero per Callejon: Politano che andrebbe a completare l’attacco. Bisogna capire se questo scambio si fa: Llorente a Napoli sta bene, è un elemento importante, restano da capire le intenzioni dell’Inter. Callejon via? 85% resta a gennaio, su giugno non mi sbilancerei: si sono incontrati con la società e ribaditi la grande stima e la volontà è quella di voler rinnovare, ma per ora manca l’accordo. Offerta di due anni alle attuali condizioni, ma Callejon ha rinnovato solo una volta in sette anni e del tridente è sempre stato quello a guadagnare meno, quindi il suo agente sta provando a strappare un riconoscimento economico. Lo spagnolo vuole restare a Napoli, la sirena cinese ci fu fortissima prima di quest’estate, e anche ora c’è qualche sondaggio. Si parla di rapporti con Benitez, ma bisogna considerare che non lavora più con Quilon, agente di Callejon, quindi non è detto che questo agevoli una trattativa. Il trasferimento in Cina, a Gennaio, dopo 7 anni a Napoli, non è semplice anche per ragioni familiari. La voglia di restare c’è ed è anche del Napoli, perché deve rinforzarsi e cedendolo non lo farebbe. Torreira? Credo sia difficile con l’arrivo di Arteta. Lobotka? Era una delle prime scelte, prima ancora di Ancelotti, la pista potrebbe riaprirsi”.