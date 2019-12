Transfermarkt – Il valore economico del Napoli vicinissimo al 2° posto

La rosa del Napoli secondo i dati del sito specializzato Transfermarkt – ha un valore inferiore soltanto a Juve e Inter: 630 milioni contro 820 e 632. Gattuso ha lavorato sull’aspetto psicologico, lui che grazie al suo carattere di ferro ha costruito una straordinaria carriera, e su quello tattico, per rendere più armonica la squadra, accorciando quelle distanze tra i reparti che hanno fatto perdere compattezza e punti. Manca Koulibaly, che peraltro con i suoi vuoti è il simbolo del Napoli smarrito di questi tempi, e Manolas prende in mano la difesa. Si aspetta una reazione dai big, non solo da Insigne, perché la tappa di Reggio Emilia può rappresentare la prima svolta in un campionato che a gennaio presenterà un calendario in salita con le sfide contro Inter, Lazio e Juve, il top in classifica, il livello quest’anno non raggiunto dal Napoli perché è imploso, tra cattivi risultati e negativi comportamenti. Fonte: Il Mattino