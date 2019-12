Ieri in conferenza stampa Gennaro Gattuso ha parlato di Lozano che come ruolo lo vede bene come esterno destro d’attacco. Secondo i colleghi di Sky il messicano dovrebbe spuntarla nel ballottaggio con Callejon, nel tridente assieme ad Insigne e Milik. Per il resto Fabian Ruiz in cabina di regia a centrocampo.

Napoli (4-3-3): Meret; Mario Rui, Luperto, Manolas, Di Lorenzo; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Lozano, Insigne, Milik All. Gattuso

La Redazione