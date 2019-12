Serie A, le gare delle ore 15.00: i parziali dei primi tempi

Dopo i vari anticipi della 17ma giornata di Serie A, oggi, a partire dalle ore 15.00, si sta giocando su due campi della massima serie. In casa ducale le squadre vanno al riposo sul risultato di parità e con le reti inviolate, mentre in Salento è la squadra di Mihajlovic ad andare al riposo in vantaggio grazie ad un gol firmato da Orsolini sul finire della prima frazione di gioco, a conferma della supremazia ospite per i primi 45 minuti di gioco.

Parma – Brescia 0-0

Lecce – Bologna 0-1 (43′ Orsolini)