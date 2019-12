Non è solo una voce lo scambio Inter-Napoli per Politano e Llorente

Un’idea che può prendere corpo, lo scambio di prestiti tra Politano e Llorente, operazione di sei mesi, fino a giugno. Inter e Napoli ci pensano, la trattativa può decollare anche perché a Conte serve un’altra punta centrale dalle caratteristiche di Llorente, mentre Gattuso di centravanti ne ha già due uno fisico (Milik) e un altro agile (Mertens) e a lui potrebbe fare comodo un altro esterno come Politano, tra l’altro già nel mirino del Napoli in passato. Un ragionamento, quindi, che potrebbe rafforzarsi con la partenza del mercato che aprirà a gennaio ma che in questo periodo di sosta, a partire dalla prossima settimana, comincerà ad entrare già nel vivo. Se dovesse entrare un altro esterno, poi ne uscirebbe uno di quelli in organico, presumibilmente Younes. Fonte: IL Mattino