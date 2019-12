Il Mattino in prima pagina: “La Grande bellezza? Ora serve la concretezza”

Mentre De Laurentiis aspira al ritorno alla Grande bellezza calcistica, con un’insospettabile nostalgia per l’era Sarri, Gattuso deve far vedere il suo primo Napoli. Il Napoli è in una posizione delicatissima, a meno 14 dal quarto posto (la zona Champions, nonostante l’ottimismo di Gattuso, appare irrecuperabile) e a più 8 dalla zona retrocessione. Se perdesse anche stasera a Reggio Emilia, ultima partita di un soffertissimo anno solare, verrebbe sorpassato dal Sassuolo, una bella squadra plasmata da De Zerbi, quarantenne rampante come Gattuso, caricato dalla vittoria a Brescia dopo i tre pareggi (compreso quello spettacolare in casa della Juve) e la sconfitta contro la Lazio. Gli emiliani giocano bene, hanno validi finalizzatori come Berardi e Caputo, tandem da 16 gol, e giovani di qualità come Boga, un talento su cui ha allungato lo sguardo anche il Napoli per il futuro. Fonte: Il Mattino