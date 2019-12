MERCATO – I club ricchi inglesi come insidia per Soumarè

Nel calciomercato le suggestioni sono sempre all’ordine del giorno e il Napoli dalla scorsa sessione estiva ha come nome sul taccuino per il centrocampo quello di Soumarè del Lille. La società transalpina che quest’estate era stata interpellata per Pepè, andato poi all’Arsenal per 80 milioni. Appunto i club inglese con le loro ricchezze si sono fatte avanti per il mediano francese e rischierà di scatenare delle aste. Aspetto che ovviamente non piace al Napoli e rischia di sfumare come obiettivo e quindi andare a guardare altrove.

La Redazione