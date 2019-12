Con la rete al Genoa Esposito supera Balotelli e Bergomi

Con 17 anni e 172 giorni, Sebastiano Esposito è diventato in un colpo solo: il più giovane titolare dell’Inter in un match di Serie A nel XXI secolo – superando Mario Balotelli -, e il secondo marcatore più giovane di sempre con la maglia dell’Inter in Serie A, alle spalle di Mario Corso (17 anni e 97 giorni contro il Bologna, nel 1958), nonché il più giovane calciatore dell’Inter a fare goal a San Siro (il record apparteneva a Beppe Bergomi, Inter-Milan, 6 settembre 1981: 17 anni, 9 mesi e 15 giorni). Numeri e record da paura e che non spaventano questo ragazzo che al di là delle lacrime dopo il goal, ha già dimostrato di saper tenere i piedi per terra. Ora si potrà godere il momento e il Natale. Con un regalo ricevuto in anticipo.

Fonte: Il Mattino