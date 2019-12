Serie A – Inter-Genoa 2-0 al termine del primo tempo

Inter e Genoa si stanno sfidando allo stadio San Siro per la diciassettesima giornata di Serie A. Il primo tempo è in mano ai nerazzurri, che vanno negli spogliatoi con due gol di vantaggio. Con Brozovic e Lautaro squalificati, Conte lancia Esposito dal 1′. In difesa gioca Bastoni e non Godin. Torna Gagliardini. Nel Genoa out Pandev, Sanabria con Pinamonti in attacco. Primo tiro di Esposito, poi insidioso due volte Gagliardini di testa. Sblocca il match Lukaku al 31′. Dopo due minuti immediato il raddoppio di Gagliardini sull’assist del belga. Sky Sport