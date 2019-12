Il Napoli “tradito” principalmente da due azzurri

Al Napoli mancano i gol di Callejon e Insigne, entrambi protagonisti all’esordio (il 24 con una doppietta prima di ripetersi solo a Lecce) e poi vittime di un’involuzione che prima o poi dovrà interrompersi. Non ha mai perso le reti di Mertens, puntuale tra le difficoltà, capocannoniere della squadra con nove gol al pari di Milik. Il belga ha recuperato e col Sassuolo riprenderà la sua rincorsa al primato di reti di Hamsik distante appena tre centri. Ogni tanto si affida a Lozano, in gol a Torino con la Juve e un mese fa col Milan, e ha recuperato, per un istante, Zielinski, che s’è sbloccato nella sua Udine e ora punta sul ritorno al 4-3-3 per ritrovare quella confidenza smarrita col gol. Non l’ha mai persa Llorente, tre volte a segno in Serie A, mentre è ad un gol dal suo record personale in un solo campionato Manolas (2), difensore affezionato anche all’area avversaria. Un alleato in più. Fonte: CdS