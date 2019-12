A prescindere, resta la realtà: Dries Mertens è corteggiato dall’Inter e dal Borussia Dortmund, tanto per cominciare, e ha offerte super in Cina, per la precisione a Shanghai, e in Arabia Saudita (scartata). Per rinnovare con il Napoli? Vorrebbe un triennale, un anno in più. In realtà c’è distanza anche sul valore del bonus alla firma: un milione, non eccessiva. Fonte: CdS