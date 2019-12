La crisi delle francesi: In Ligue 1 Monaco e Lione sono irriconoscibili

CAMPAGNA D’EUROPA

Un’altra squadra che si è persa per strada è il Lione che lo scorso anno ha chiuso al terzo posto in Ligue 1. Rudi Garcia non è ancora riuscito a incidere. Il Lione è ottavo in classifica e sorprende, perché è la seconda rosa per valore in Francia alle spalle del Psg. Stesso discorso per il Monaco: nono in classifica e incapace da tempo di essere davvero competitivo. Insomma, può capitare. Può capitare a tutti un anno nero come quello che in Italia sta vivendo il Napoli. Senza farne drammi. Domani, si sa, è un altro giorno.

Fonte: Il Mattino