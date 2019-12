Il Napoli propone, Mertens dice no: il Dortmund è pronto

Tiene banco in casa Napoli la vicenda “rinnovi”. Uno in particolare, quello di Dries Mertens. Sui media e sulle pagine dei quotidiani nazionali e regionali si fa riferimento ad un tentativo di disgelo tra le parti, ad una proposta del club da valutare e ad una risposta negativa dell’ attaccante belga che attende…qualcosa di più. “La Gazzetta dello Sport”, offre qualche particolare in più sulla questione. Sulle pagine della rosea si legge: “De Laurentiis pare inamovibile: o il giocatore accetterà l’offerta oppure si arriverà a scadenza a giugno. Intanto, per lui c’è l’interessamento del Borussia Dortmund, pronto a trattare col Napoli. Ma Mertens è indeciso, vorrebbe aspettare ancora, magari spera ancora che il presidente possa rivalutare la decisione. Se non fosse così, allora prenderebbe in seria considerazione la proposta del club tedesco, perché non gli andrebbe di continuare in Italia. Resta da capire se l’offerta del Dortmund convincerà il club, perché se De Laurentiis dovesse accettarla, l’attaccante belga potrebbe partire già a gennaio”.​