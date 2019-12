I Cannavaro: «Gattuso ha la grinta per ripartire»  

«Mertens e Callejon? Calciatori così forti farebbero comodo a tutte le squadre». Lo ha detto Paolo Cannavaro, ex difensore del Napoli, nel corso della quarta edizione del Galà Charity Night, promosso dalla Fondazione Cannavaro Ferrara, andato in scena giovedì sera al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa con raccolta fondi a favore del progetto “Un’ambulanza per la vita”. L’occasione giusta (anche) per ritrovare vecchi amici e discutere dell’attualità: «Il momento è difficile – le parole di Cannavaro jr – e i tifosi devono sostenere la squadra. Ma in ritiro sarei andato e avrei fatto valere le mie ragioni per non finire nel torto. Insigne? Stia sereno, presto tornerà a brillare». L’eco arriva dal fratello Fabio che nel 2006 ha raggiunto il tetto del mondo in compagnia di Gattuso: «Lo conosco bene, non ha paura del lavoro e ha la giusta grinta per uscire da questa situazione. Insigne è un campione – ha proseguito – ma paga la napoletanità che comporta grandi responsabilità. Futuro? Prima o poi voglio tornare ad allenare in Europa» ha concluso l’attuale allenatore del Guangzhou. Fonte: CdS