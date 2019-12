Il Napoli di Gattuso si affida alla leadership di Manolas

L’ESPERIENZA

Il reparto difensivo contro il Sassuolo sarà, quindi, imperniato su Manolas, il difensore acquistato in estate dalla Roma per sostituire Albiol che sta ora trovando continuità di rendimento. Il greco ha vissuto un periodo difficile per l’infortunio alla costola subito nel match contro il Verona al San Paolo tornando a pieno regime dopo oltre un mese. Adesso ha l’occasione di lasciare il segno e diventare un perno fondamentale per il Napoli di Gattuso: la grinta è una delle sue caratteristiche migliori, una delle qualità fondamentali da tirar fuori in momenti complicati come questo che sta vivendo la squadra azzurra.

IL LEADER

Nei momenti di difficoltà c’è bisogno dei leader, di quelli che non si abbattono e riescono a trascinare gli altri. Manolas è uno di questi, un veterano, un difensore con tanta esperienza accumulata anche con la nazionale greca (partecipò anche al Mondiale nel 2014 in Brasile uscendo negli ottavi di finali ai rigori contro Costa Rica). C’è bisogno anche di tutto il suo carisma per spingere il Napoli che non vince in campionato da due mesi, una serie nera da cancellare con il Sassuolo.

Fonte: Il Mattino