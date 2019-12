Il goal di testa è una specialità di Manolas: Come quello al Barça

DIFENSORE GOLEADOR

Due reti in questo campionato, tutte e due di testa, una alla Juventus e una al Brescia. Il gol di testa è una specialità di Manolas, indimenticabile quello decisivo segnato con la Roma contro il Barcellona. Prossimo avversario del Napoli negli ottavi di Champions League. La sua capacità di colpire sulle situazioni da palla inattiva può fare la differenza in partite bloccate e potrà essere un’arma in più per il Napoli di Gattuso. Ora più che mai c’è bisogno dell’apporto di tutti sia in fase offensiva che difensiva. Il suo compito principale resta quello di assicurare solidità al reparto arretrato che ha mostrato finora molte crepe. Ora il modo di difendere è leggermente diverso, anche se la linea è rimasta a quattro come con Ancelotti perché ci sono delle differenze nei movimenti di reparto e in quelli di squadra. Con il nuovo modulo, il 4-3-3, la fase di non possesso presenta infatti delle novità e in questo senso contro il Parma il meccanismo difensivo ancora non ha funzionato al meglio.

Fonte: Il Mattino