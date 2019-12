SERIE A/Fiorentina-Roma (1-4). I giallorossi sbancano Firenze, adesso Montella rischia

La Roma sbanca 4-1 l’Artemio Franchi e si impone quarta classifica, per la Fiorentina un’altra gara senza vittoria. Su un campo pensante condizionato dalla pioggia partono bene entrambe le squadre. La Roma con Veretout l’ex di giornata, con un tiro verso Dragowski che non si fa sorprendere. Risponde la Fiorentina con Vlahovic che serve Pulgar ma al momento del tiro viene messo giù. Tanto equilibrio in campo con entrambe le squadre che cercano il possesso ma nessuna delle due trova il sopravvento. La gara si slocca però al 19’con Edin Dzeko su una ripartenza della Roma, Pellegrini serve Zaniolo che di scivolata al volo serve il bosniaco che da solo davanti al portiere trova il gol. Due minuti più tardi al 21′ la Roma trova il raddoppio su punizione magistrale di Kolarov. La Fiorentina subisce il colpo dei 2 gol in 2 minuti. I viola trovano la forza e reagiscono con Castrovilli che supera due uomini entra in area ma al momento del tiro è chiuso da Florenzi. Al 34′ la Fiorentina accorcia le distanze con Badelj,che sfrutta una deviazione della difesa della Roma e in spaccata spiazza Pau Lopez. Nel finale dei primi 45′ i viola provano a pareggiare ma il tentativo non va a buon fine. Nella ripresa la Roma fa la partita e chiude il match con Pellegrini al 73′ che trova il gol,servito da Dzeko al limite spiazza Dragowski che manca la parata. La Fiorentina cerca di accorciare nuovamente sui giallorossi, dopo aver subito il colpo ma Pau Lopez è attento in uscita su Vlahovic. Al 88′ la chiude definitivamente Zaniolo che va via in contropiede, guarda in mezzo ma decide di calciare di piatto sinistro che spiazza il portiere.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola(83’Sottil), Pulgar, Badelj, Castrovilli(83’Eysseric), Dalbert; Vlahovic, Boateng(66’Pedro). All.:Montella.

A disposizione: Terracciano, Cerofolini, Venuti, Ceccherini, Ranieri, Zurkowski, Cristoforo,Eysseric, Benassi, Sottil, Ghezzal, Pedro.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo(90’Spinazzpla), Pellegrini(86’Under), Perotti(76’Mkhitaryan); Dzeko. All.:Fonseca.

A disposizione: Fuzato, Cardinali, Juan Jesus, Cetin, Fazio, Spinazzola, Under, Antonucci, Mkhitaryan, Kalinic.

STADIO: Artemio Franchi, Firenze.

ARBITRI: Orsato di Schio,Tegoni-Del Giovane,IV:Manganelli VAR:Aureliano AVAR:Schenone

RETI: 19’Dzeko(R),21’Kolarov(R),34’Badelj(F), 73’Pellegrini(R),88’Zaniolo(R).

NOTE : Ammoniti Pezzella(F),Zaniolo(R),Caceres(F), Kolarov(R),Diawara(R),Castrovilli(F), Vlahovic(F).

A cura di Antonio Bisesti