Liga: L’Eibar domina il Granada facendo valere il fattore Ipurùa

Venerdì 20 dicembre ore 21:00

Eibar-Granada 3-0 Enrich (E) 21′, Kike (E) 26′, Inui (E) 87′

Primo tempo. La prima occasione del match arriva al 6′ col tiro di Carlos Fernandez largo di un soffio dall’interno dell’area, al 21′ si sblocca il punteggio con la rasoiata di Enrich che si insacca a fil di palo. Passano 5 minuti e Kike riceve palla da Exposito e con una tiro angolatissimo trafigge Rui Silva per il 2-0, al 33′ Escalante si coordina e calcia a volo ma il portiere avversario si supera in tuffo. Nel finale di tempo non arriva la reazione ospite così al duplice fischio si va a riposo col doppio vantaggio degli armeros.

Secondo tempo. Nella ripresa Enrich svetta più in alto di tutti in area e di testa manca lo specchio di pochissimo, al 63′ Pedro Leon si libera in area e calcia mancando il bersaglio non di molto. Al 72′ Machis si fionda su un cross in area e calcia ma un difensore avversario di oppone col corpo all’interno dell’area piccola, All’83’ Machis ci riprova con una bellissima girata di prima intenzione ma la sfera centra in pieno la traversa, nel finale arriva il tris degli armeros con Takashi Inui che presentatosi solo davanti al portiere non perdona per il definitivo 3-0 che chiude il match.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Barcellona 36-Real Madrid 36-Siviglia 31-Getafe 30-Atletico Madrid 29-Real Sociedad 28-Athletic Bilbao 27-Valencia 26-Granada 24-Osasuna 23-Levante 23-Betis 23-Villarreal 22-Alavés 19-Valladolid 19-Eibar 19-Mallorca 15-Celta Vigo 14-Leganés 10-Espanyol 10