Dries Mertens ha un contratto col Napoli in scadenza a giugno 2020, ma per il rinnovo nessuna novità in vista. Intanto l’attaccante è stato richiesto dal Borussia Dortmund, soluzione che in caso di separazione dal Napoli, sarebbe gradita a Dries. Il belga, legatissimo a Napoli ha sempre asserito di non voler indossare nessuna altra maglia italiana. Gianlucadimarzio.com