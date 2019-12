INTERVISTA a Piotr Zielinski a Radio Kiss Kiss: “Le notti di Champions sono bellissime, ma…”

Premere f5 per gli aggiornamenti

13:09 – Gattuso vi vuole aggressivi? “Il mister già dal primo giorno ha mostrato la voglia che ha. Noi gli abbiamo dato la nostra disponibilità sin da subito. C’è tanta intensità, sono scuro che faremo bene“.

13:08 – Bene in Champions e male in campionato, perché? “Difficile da spiegare, le notti di Champions sono bellissime, ma non è che non vogliamo vincere in campionato. CI manca sempre qualcosa dobbiamo ritrovare la strada giusta per far divertire i nostri tifosi”.

13:07 – Ultima partita del 2019 col Sassuolo, bisogna ripartire, non si vince da 8 partite. “Dobbiamo chiudere il 2019 bene , perché la stagione fino ad ora non è positiva”.

13:00 – Inizia la trasmissione “Radio Goal“, condotta da Diego De Luca, con Valter De Maggio nella sala stampa di Castel Volturno, dove è stata registrata l’intervista a Zielinski.

Quest’oggi a Radio Kiss Kiss, intorno alle ore 13:00 interverrà il centrocampista polacco del Napoli Piotr Zielinski. Il mediano degli azzurri analizzerà il momento della squadra e ci si proietterà alla sfida di domenica al “Mapei Stadium” contro il Sassuolo. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione