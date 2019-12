Ciro Ferrara: “Gattuso è l’uomo giusto per uscire dalla crisi, è un generale”

A Super Sport 21, programma di approfondimento sportivo in onda ogni sera alle 20.05 su Canale 21, è intervenuto Ciro Ferrara ed ha parlato del momento che sta vivendo il Napoli: “Nel calcio capitano purtroppo questi momenti difficili, queste situazioni. Le ho vissute a Napoli come a Torino, so che cosa vuol dire. Il Napoli verrà fuori da questa situazione, ne sono sicuro. Faccio un grande in bocca al lupo a Rino e sono vicino a Carlo Ancelotti, che è stato mio compagno in Nazionale. Sono nel calcio da una vita e so che in questi casi paga sempre l’allenatore, ma non è mai soltanto colpa dell’allenatore. Gattuso è sicuramente l’uomo giusto per uscire da questa situazione, perché ci mette grinta, è un generale. Poi ovviamente lui, come tutti, è legato ai risultati, ma sono fiducioso che possa farcela. Il problema è che questa squadra, essendo una squadra di successo, è meno avvezza ad affrontare situazioni difficili. Sono però sicuro che basterà poco per uscire dal tunnel e tornare a togliersi grandi soddisfazioni.”