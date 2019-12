Gennaro Scarlato: “Il Napoli deve ritrovarsi soprattutto a livello psicologico”

Nel corso del programma di Tv Luna “Globuli Azzurri”, condotto da Samuele Ciambriello, è intervenuto l’ex calciatore del Napoli Gennaro Scarlato sul momento della squadra di Gattuso.

“Il Napoli è ancora in crisi per problemi tecnici e comportamentali. Alcune situazioni non sono state gestite bene e la squadra non ha più seguito le indicazioni del mister. In questo momento può cambiare davvero poco. Un intervento va fatto a Gennaio acquistando nuovi giocatori. Il cammino è lungo e difficile”.

E’ sbagliato personalizzare la crisi del Napoli accusando una sola persona? Chiede Ciambriello a Scarlato.

“Si, la colpa non è di una sola persona. E’ questione di gruppo, società, direttore e squadra. Ora non ci sono più alibi e scuse. Bisogna solo fare bene e meglio. Il 3-5-2 di quando giocavamo in serie C contro il Cittadella è un esempio per dire come, oltre il modulo, la squadra deve ritrovarsi psicologicamente e mentalmente come gruppo. Gattuso però vada avanti col 4-3-3”.

La Redazione