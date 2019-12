SKY – Aggiornamenti su Amrabat e Rrahmani

Il Napoli ha uno sguardo verso il futuro e si dirige verso Verona dove ha due obiettivi per la prossima sessione di mercato estiva. Secondo il sito di Gianluca di Marzio, in queste ore il club azzurro valuterà l’offerta economica del centrocampista Amrabat e valuterà se accettarla o meno. Sul calciatore olandese, di origini marocchine, c’è sempre l’Inter come pretendente. Più semplice la trattativa per il difensore kosovaro degli scaligeri Rrahamani che sarebbe un’affare slegato per la sessione estiva di mercato.

La Redazione