G. Scotto su twitter: “Marc Roca, un’operazione alla “Fabian Ruiz”

Il Napoli non pensa solo al mercato di Gennaio, ma soprattutto ci si proietta a quello di Giugno dove tiene diverse operazioni in caldo per la sessione estiva. Aggiorna il tutto il collega de “il Roma” Giovanni Scotto su twitter. “Per Marc #Roca dell’#Espanyol, il #Napoli potrebbe fare un’operazione in stile #Fabian, ossia pagando la clausola di 40 milioni in un momento forse propizio. Il #Bayern si è raffreddato e il regista 22enne non vive una gran stagione. Ipotesi più fattibile in caso di addio di Ruiz”.

