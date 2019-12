Castelvolturno, porte aperte: “ospiti” trecento giovani azzurri

Il giovedì speciale. Più speciale che mai, considerando gli ospiti che hanno affollato casa Napoli: quasi 300 ragazzi, di cui un centinaio di giovani donne, tutti appartenenti al settore giovanile azzurro e tutti di età compresa tra i 10 e i 18 anni. Un regalo di Natale, una soddisfazione e anzi una festa in piena regola andata in scena ieri mattina a Castel Volturno, tra la sala conferenze dell’albergo e i campi del centro sportivo; città della gioia per un giorno, finalmente, dopo mesi di problematiche di ogni tipo e umori neri. L’incontro natalizio con il vivaio organizzato dal club, rappresentato per l’occasione dal vicepresidente Edo De Laurentiis, a un certo punto è anche diventato una sorta di lezione di vita. Firmata da Gattuso in persona: «Mi raccomando, voi ometti trattate sempre bene le donne che sono più brave e più furbe di noi», le istruttive parole del tecnico alla platea. «Sono contento che il calcio femminile abbia il proprio spazio: è una conquista. Per il resto, a voi tutti dico di lavorare e lavorare e di credere in ciò che fate con grande passione e disciplina. Spero di vedere presto qualcuno di voi sui campi di grande livello». Fonte:CdS