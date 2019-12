CdS – “DELA SUL REGISTA”. Prestito subito, il Napoli vicino a Torreira

Si apre il 2 gennaio, però Giuntoli per Torreira sta cercando di capire se l’Arsenal è disponibile a dialogare per un prestito, l’opzione più praticabile e anche più vantaggiosa per il Napoli, ma anche per gli inglesi, che qualche domanda se la porrà dinnanzi all’offerta.

Ma siamo all’approccio e quel che emergerà non si può prevedere: però Torreira in Italia ci tornerebbe, ne avrebbe voglia, non è soddisfatto di questa sua esperienza Oltremanica ed ha il desiderio di avvertire l’allegria. Fonte: CdS