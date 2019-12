Carlo Alvino: “Contro il Sassuolo servirà un Napoli “provinciale” “

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante il programma “Radio Gol”, condotto da Diego De Luca, è intervenuto il collega di Tv Luna Carlo Alvino. “Mi dispiace che in questo momento si stia sempre alla ricerca del colpevole a tutti i costi, quando io penso che la squadra, la società e la precedente gestione tecnica, hanno sbagliato in egual misura. Credo che ora non bisognerà disperdere energie nervose, sostenere Gattuso e fare quadrato per uscire da questa situazione. Mertens e Callejon? Anche a me fare piacere se restassero a vita in maglia azzurra, ma realisticamente penso che nessuno dei due rinnoverà. A Giugno si farà un restyling completo e riguarderà anche due grandissimi professionisti. Contro il Sassuolo, partita che non è mai semplice, sin dai tempi di Sarri, servirà un Napoli provinciale, non mi interessa modulo e prestazione, ma servono i tre punti per passare delle buone feste ed evitare che siano negative. So che tutti vorrebbero una squadra spettacolare, ma in questo momento l’estetica la lasciamo da parte. Gattuso? Di lui si pensa che abbia la frusta, ma è anche un tecnico serio e preparato, perciò gli va dato il tempo di lavorare e dare un’identità alla squadra”.

La Redazione