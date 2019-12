Padovan: “Gattuso? E’ un bravo allenatore, studia e si impegna!”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: “Ronaldo-Dybala-Higuain tridente puro. Nel gennaio del 2017, Allegri che era molto meno giochista di Sarri, aveva fatto un 4-2-3-1 con quattro punte: Cuadrado a destra, Mandzukic a sinistra e Dybala dietro Higuain. Udinese e Sampdoria non sono squadre di seconda fascia, paradossalmente la Juve ha sofferto di più nei 20 minuti in cui il tridente da bar non c’era più, perché sono entrati giocatori che dovevano dare più equilibrio, invece aveva due giocatori in meno. Se i giocatori stanno bene e hanno voglia di sacrificarti, possono giocare col tridente. Meglio così che con Bernardeschi che mi sembra fuori da tutto. Gattuso uomo giusto? Ringhio non fa rima con Bellezza. E’ un bravo allenatore, studia e si impegna, credo che possa essere l’uomo giusto. Se in campionato la Grande Bellezza deve coincidere con una qualificazione alla Champions, sta diventando molto difficile”.