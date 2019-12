Euroavversarie Napoli- Barcą pari nel Clasico: è 0-0 con il Real Madrid

Comincia con un pareggio la marcia di avvicinamento del Barcellona alla sfida di Champions League contro il Napoli. I blaugrana impattano 0-0 con il Real Madrid nel recupero del Clasico della 10a giornata della Liga (rinviata per le tensioni degli indipendentisti catalani del 26 Ottobre). Partita molto intensa e combattuta al Camp Nou con occasioni da una parte all’altra. In mezzo un gol annullato a Bale per i Blancos per fuorigioco di Mendy. Con questo risultato il Barcellona resta in testa alla classifica insieme proprio al Real Madrid a +5 punti sul Siviglia