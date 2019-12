Serie A – Brescia-Sassuolo: Due ex Empoli trascinano i neroverdi

Mercoledì 18 dicembre ore 20:45

Brescia-Sassuolo 0-2 Traore (S) 25′, Caputo (S) 71′

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso, Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju, Tonali, Bisoli, Romulo, Spalek (Ndoj 65′), Torregrossa (Donnarumma 72′), Balotelli (Matri 78′). A disposizione: Andrenacci, Martella, Magnani, Gastaldello, Mangraviti, Zmrhal, Viviani, Ndoj, Morosini, Matri, Donnarumma, Aye. Allenatore: Corini.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo, Toljan, Santos, Romagna, Rogerio (Kyriakopoulos 72′), Obiang, Locatelli, Traore, Boga (Duncan 85′), Berardi (Peluso 88′), Caputo. A disposizione: Turati, Ferrari, Kyriakopoulos, Peluso, Muldur, Tripaldelli, Bourabia, Mazzitelli, Djuricic, Magnanelli, Duncan, Raspadori. Allenatore: De Zerbi.

Arbitro: Chiffi.

Ammoniti: Toljan(S) 27′ , Rogerio (S) 29′, Obiang (S) 34′, Spalek (B) 45’+2′, Tprregrossa (B) 54′.

Note: recupero p.t. 3′, recupero s.t. 4′.

Primo tempo. La prima occasione arriva al 14′ col tiro dai 25 metri di Spalek ma Pegolo in tuffo blocca la sfera, al 20′ i neroverdi cercano il goal col tiro di Berardi sugli sviluppi di un angolo ma il pallone sorvola la traversa di poco. Passano 5 minuti e i ragazzi di De Zerbi sbloccano il punteggio con Traore che trafigge Alfonso sul suo palo sfruttando il perfetto suggerimento di Berardi, al 35′ Torregrossa cerca il pareggio con un colpo di testa a fil di palo ma Pegolo in volo respinge. Passano 5 minuti e Balotelli sfrutta un tiro-cross di Bisoli per segnare da due passi ma l’arbitro annulla per offside, nel finale di tempo Spalek lascia partire un missile dall’interno dell’area ma Marlon si oppone col corpo così i primi 45 minuti si chiudono con l’1-0 neroverde.

Secondo tempo. Nella ripresa sugli sviluppi di un piazzato di Tonali la sfera arriva a Cistana che di testa sfiora il palo, al 55′ su un calcio d’angolo battuto dal solito Tonali svetta più in alto di tutti Balotelli che manca lo specchio di un soffio. Il Sassuolo concede poco e quando riparte si rende sempre pericoloso e al 71′ sul cross di Rogerio la sfera arriva a Caputo che con una bellissima girata raddoppia le marcature, al 77′ Berardi cerca il missile col destro da fuori ma la sfera termina sul fondo non di molto. Nel finale Caputo cerca la doppietta con un bel tiro a incrociare ma Alfonso in tuffo si dimostra provvidenziale chiudendo la sfida del Rigamonti sul 2-0 neroverde.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Juventus 42-Inter 39-Lazio 36-Roma 32-Cagliari 29-Atalanta 28-Parma 24-Napoli 21-Torino 21-Milan 21-Sassuolo 19-Bologna 19-Verona 19-Fiorentina 17-Lecce 15-Udinese 15-Sampdoria 15-Brescia 13-Genoa 11-SPAL 9