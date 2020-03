Younes e Llorente, quando il divorzio appare inevitabile

Le novità maggiori, probabilmente, nel prossimo mercato estivo, saranno in uscita. Per due azzurri il divorzio dal club appare quasi inevitabile: Younes e Llorente. Il primo ha avuto con Napoli una storia che definire strana è un eufemismo, ma ultimamente ha rifiutato tutte le alternative possibili, il secondo non è riuscito ad incidere, nè per reti, nè per esperienza. Sul Corriere dello Sport si legge: “Younes non ne ha voluto sapere a gennaio, né a Torino e né dove ci fosse una possibilità di giocare: il suo biennio napoletano si chiuderà senza acuti. Fernando Llorente ha ancora un anno di contratto e un mercato che lo guarda con simpatia”.