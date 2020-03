Dopo tanti slittamenti delle gare per l’emergenza Coronavirus, la Coppa Italia resta un punto interrogativo. L’edizione odierna del Corriere della Sera parla della situazione e prospetta un’ ipotesi: “Sta nascendo l’idea di una final four a quattro da giocare in una città a fine stagione, tenendo conto dei risultati dell’andata. Ma è solo il piano B da mettere in pratica se Juventus e Inter arriveranno in fondo alle rispettive coppe europee.”