Il napoletano Immobile seriamente candidato alla Scarpa D’Oro

Pensava alla Champions e ora corre verso lo scudetto. Insegue la Scarpa d’Oro e conta di vivere un’estate meravigliosa, giocando un Europeo da protagonista con l’Italia del ct Mancini. Motivazioni straordinarie. Immobile sogna il triplete e sarebbe fantastico, anche da nomination per il Pallone d’Oro. Un passo alla volta e senza montarsi la testa. L’emergenza legata al coronavirus ha messo a rischio la salute pubblica degli italiani, può devastare l’economia e spazzare via qualsiasi ambizione. Ci sono delle priorità nella vita ed è giusto rispettarle. Dentro questa atmosfera di cose sospese, il mondo del pallone sta provando a gestire la propria normalità. Ciro e la Lazio domenica resteranno a guardare Juve-Inter davanti alla tv, ne approfitteranno per riposarsi e mettere a punto la preparazione verso la sfida di Bergamo.

DISTANZE

Immobile potrebbe essere avvicinato, ma non scavalcato, in vetta alla classifica della Scarpa d’Oro. Deve guardarsi ora da due principali rivali. Ronaldo e Haaland, il fenomeno norvegese del Borussia Dortmund. Robert Lewandowski, centravanti del Bayern Monaco, si è fermato per una microfrattura alla tibia. Dovrà restare fuori circa un mese. Ronaldo, invece, avrà già a disposizione il recupero del big-match con l’Inter per segnare e riprendere la marcia, interrotta a Lione. In campionato è andato a segno per undici giornate di fila e ha accorciato le distanze. Insegue Immobile con 6 gol di ritardo e 12 punti di differenza. Ogni rete, nella classifica della Scarpa d’Oro, vale 2 punti. A quota 42, accanto a CR7 e Timo Werner del Lipsia, è salito anche Erling Haaland. Lo spilungone norvegese ha realizzato 25 gol, di cui gli ultimi 9 con il Borussia Dortmund (valgono 18 punti) e ben 16 in Austria con il Salisburgo prima del trasferto durante il mercato di gennaio. Domani i gialloneri sfideranno il Borussia Moenchengladbach in trasferta. Fonte: CdS