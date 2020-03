Di Lorenzo non eguaglierà un record registrato da Callejon

Giovanni Di Lorenzo magari non riuscirà a eguagliare il singolare primato registrato da Callejon per ben due volte, ovvero sempre presente e sempre in campo in tutte le competizioni, perché le statistiche parlano di una panchina in campionato (a Lecce, il 22 settembre 2019), però il suo carnet stagionale resta comunque super. In sintesi: 35 partite giocate su 36 e sempre dal primo all’ultimo minuto. Nessuno come lui nella rosa tinta d’azzurro: sotto il profilo atletico e dell’impressionante continuità mista a un ottimo rendimento medio, il Napoli ha trovato un altro Callejon. E lui, invece, probabilmente troverà un Europeo. Fonte: CdS