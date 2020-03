Langella: “Attualmente sono il presidente della Juve Stabia…”

Il presidente della Juve Stabia, Andrea Langella, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Attualmente sono il presidente della Juve Stabia, nel mio comunicato sono stato molto chiaro. Non c’è scritto da nessuna parte di una mia dimissione. E’ solo una presa d’atto sulle vicende accadute a valle di tutta questa situazione. Amo gli stabiesi ed i colori della mia squadra e li porto ancora avanti. Nel comunicato dico che svendo le mie quote, a prezzo di liquidazione, perché se deve continuare questo tipo di atteggiamento da parte degli altri, si è creato un clima che non rientra nelle mie aspettative. La mia agenda di lavoro è irrealizzabile, questo non è il mio progetto. Avverto una sorta di strategia che non ho idea di dove possa portare. Persico è una persona che stimo, c’è rispetto reciproco, ma viene gestito da un amministratore. Abbiamo un club che in Serie C fatturava 1 milione e mezzo, adesso 8, abbiamo bisogno di personale in più. L’amministratore deve essere un profilo impeccabile, se si tratta di far crescere la società – com’è il mio progetto – a livello di marketing, rapporti con il comune, settore giovanile, brand. Oggi il calcio è cambiato, nell’ambito di tutte queste cose nuove – che a me piacciono – ho sempre detto che la società deve crescere. Raggiunta la salvezza, dobbiamo guardare sempre più avanti”.