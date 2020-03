Cds – Koulibaly è il gioiello diviso tra Manchester e Parigi. Contratto mostruoso

Koulibaly rimane il gioiello di maggior valore del Napoli e quei 108 milioni di sterline che vennero offerti dal Manchester United non si sono liquefatti: la sua estate, la prossima, sarà rovente, dovendo viverla con la consapevolezza che qualcosa succederà, sempre tra Manchester e Parigi, che sembrano le destinazioni più praticabili per oggettive possibilità economiche di chi lo corteggia. Ha un contratto «mostruoso» – sei milioni di euro stagionali – riservato ai fuoriclasse e sa di non aver sprecato il tempo, perché l’oro rimane un bene di rifugio delle top class (soprattutto, quelle in difficoltà). Fonte: CdS