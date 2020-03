Ultime Castel Volturno – Problema al fianco per Meret

Il Napoli ha ripreso questo pomeriggio la seduta pomeridiana a Castel Volturno, in attesa di conoscere quale sarà la prossima partita che dovrà disputare dopo il rinvio della sfida di Coppa Italia contro l’Inter. La squadra ha iniziato la seduta con l’attivazione e riscaldamento del pallone. Successivamente allenamento tecnico-tattico e infine partitella a campo ridotto. Allenamento in piscina per Malcuit, seduta con il gruppo per Koulibaly, lavoro personalizzato per Llorente e Younes. Problema al fianco sinistro per Meret.

La Redazione