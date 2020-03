Malfitano: “Napoli-Inter rinviata? De Laurentiis è stato determinante per poter spostare la partita”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mimmo Malfitano, Gazzetta dello Sport: “Il presidente De Laurentiis ieri si è opposto fermamente all’idea di disputare l’idea a porte chiuse. La Lega non ha avuto alternativa a spostare questa partita, è un dato importante e significativo: lascia capire che sotto certi aspetti l’intervento di De Laurentiis sia stato quello determinante per poter spostare la partita. C’è in corso il consiglio di Lega che deve stabilire la calendarizzazione delle prossime giornate. A questo punto il calcio italiano deve farsi un esame di coscienza ricordandosi che ci sono tante altre categorie che sono in ginocchio. C’è bisogno di una linea dura e ferma, sta alla Lega calcio trovare una soluzione. Quella di far scivolare il calendario di una settimana è la più ragionevole, se bisogna giocare a porte chiuse, lo si farà. In Premier si è già detto che laddove dovesse esserci un’espansione del virus, la Premier League si fermerà o giocheranno a porte chiuse”.