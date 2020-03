Domani sera alle ore 20,45 allo stadio San Paolo, sarebbe prevista la semifinale di ritorno tra il Napoli e l’Inter, valevole per la Coppa Italia. Il condizionale è d’obbligo, visto che in questi giorni sono state rinviate a causa del Coronavirus. Secondo il CdS, l’ipotesi di rinvio della gara tra gli azzurri e i nerazzurri, non sarebbe da escludere un altro rinvio dopo Juventus-Milan. Tra oggi e domani possibili novità in merito.

La Redazione