Nuovi calendari – Il Napoli vota con una Pec, no al rinvio gara di Coppa

Oggi dovrebbe essere varato il nuovo calendario del massimo campionato, che poi è quello ipotizzato nella giornata di lunedì dalla Lega. Ieri, dovevano esprimersi le società. E 18 club hanno dato responso favorevole in via ufficiale, quindi tramite Pec. Il 19°, il Napoli, lo ha dato attraverso una telefonata. Ma ha già fatto sapere che si opporrà all’eventualità delle “porte chiuse” qualora venisse prospettata (ad ora nessun segnale) per il match con l’Inter di domani. Il club azzurro, come riporta il CdS, aspetta dalla Prefettura di Napoli, novità sulla partita contro i nerazzurri di domani sera valevole per la semifinale di Coppa Italia.

La Redazione